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Twitter'da askıya alınmış hesaplar yeniden açılacaktı. Genel af için tarih verildi

Elon Musk dün, bugünü işaret ederek "Özgürlük Cuması" adı altında Twitter'daki askıya alınmış hesapları yeniden aktif edeceğini söylemişti. Musk'ın yaptığı anket sonucu belli oldu. Askıya alınan hesapların ne zaman tekrar Twitter'a döneceği belli oldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 12:00
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Twitter'daki askıya alınan hesapların yeniden ne zaman açılacağını Elon Musk açıkladı

Twitter'da askıya alınmış hesaplar yeniden açılacaktı. Genel af için tarih verildi
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Elon Musk, geçtiğimiz günlerde eski ABD başkanı Donald Trump’ın askıya alınmış olan hesabını Twitter takipçilerine sorup geri açmıştı. Site içerisinde genel af ilan edeceğini belirten ve konuyla alakalı anket başlatan şirketin yeni sahibi Musk, sonuçları açıkladı.

Ankete açan iş insanı, olumlu cevabın ardından pek çok askıya alınan hesabı önümüzdeki haftadan itibaren eski haline getireceğini belirtti.

Spam yapmayan ve yasaları çiğnemeyen hesapları kapsayan affın anketinde, 3 milyon 162 bin kişi oy kullandı. Anket sonucunda evet seçeneği, yüzde 72 ile kullanıcıların kaderini belirledi. Anketin sonuçlanmasının ardından Elon Musk, şu ifadeleri kullandı:

”Halk konuştu. Af gelecek hafta başlıyor.
Halkın sesi, Tanrı’nın sesidir.”

Donald Trump destekçilerinin ABD kongre binasına saldırmalarının ardından, şiddeti kışkırtma riski taşıdığı gerekçesiyle başkan adayının hesabı askıya alınmıştı. Hesabının eskiye dönmesine rağmen siteye katılmayan Trump, ”Bunun için geçerli bir sebep göremiyorum.” ifadelerini kullandı.

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