Twitter'da mavi gri ve sarı rozet ne anlama geliyor? Türkiye'de kullanıma başladı

Elon Musk döneminin başlamasının ardından yapılan değişiklerden biri de mavi tik uygulaması olmuştu. 'Mavi tik' uygulamasını ücreti hale getiren Musk, sahte ve gerçek hesap ayrımının zorlaşması nedeniyle mavi tik uygulamasını bir süre rafa kaldırmıştı.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, şirket "mavi onay rozeti" statüsünü abonelerin hizmetine yeniden sunmaya başladı, aynı anda "altın tik" uygulaması da aktif hale geldi.

Ücretli aboneler, kullanıcı adlarını veya profil fotoğraflarını değiştirebilecek ancak onay süreci sonuçlanıncaya kadar "mavi tik" işareti geçici olarak hesaptan kaldırılacak.

ALTIN TİK DÖNEMİ BAŞLADI

Twitter kademeli olarak, "resmi" onay rozetini, işletme hesapları için altın renkle, devlet ve çok taraflı hesaplar için gri onay işaretiyle değiştireceğini duyurdu.





Dünya'dan ve Türkiye'den pek çok hesap 12 Aralık'tan itibaren 'altın tik'e geçti.

Twitter’in kendi hesabı, Musk’ın sahibi olduğu Space X, Tesla gibi firmaların yanı sıra, Türkiye’den de Fenerbahçe Spor Kulübü ve TRT hesabı da ‘altın tik’e geçti

ELON MUSK AÇIKLAMIŞTI

Elon Musk, şirket hesaplarının altın ve hükümet hesaplarının gri renkli tik işaretlerine sahip olacağını belirterek ayrıntıları açıklamıştı. Musk, “Şirketler için altın renkli, hükümetler için gri renkli, bireyler için ise mavi renkli (ünlü olsun ya da olmasın) doğrulama işareti kullanılacak. Tüm doğrulanmış hesaplar, işaret etkinleştirilmeden önce manuel olarak doğrulanacaktır. Bu durum acı verici ama gerekli” demişti.