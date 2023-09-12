Twitter'dan Apple'ın tanıtımı öncesi 'özel beğeni butonu'

Elon Musk'un sosyal medya platformu olan Twitter (X), Apple'ın merakla beklenen iPhone 15 tanıtım etkinliğine özel yeni bir jest yaptı.

Türkiye saatiyle 20:00’da gerçekleşecek olan Apple'ın büyük sonbahar etkinliğinde, iPhone 15 serisi ve iki yeni Apple Watch modeline ev sahipliği yapılacak. iPhone 15'in Türkiye fiyatı ve özelliklerinin resmiyet kazanacağı, dört gözle beklenen lansman, saatler kala sosyal medyada konuşuluyor.

Twitter her yıl yaptığı gibi yeni iPhone'ların tanıtımına özel olarak, beğeni butonuna basınca gözüken animasyonu, Apple'ın lansmanı tanıtmak için duyurduğu afişteki renk teması ile uyumlu olacak şekilde güncelledi.

Şu anda X'e girildiğinde, sağ taraftaki trend konular bölümünde #AppleEvent etiketi ilk sıradaki yerini korurken, aynı zamanda bir gönderideki beğeni tuşuna basıldığında yepyeni bir animasyon beliriyor. Apple veya iPhone 15 ile alakalı olmayan gönderilerde ise standart kalp animasyonu çıkmaya devam ediyor.

İŞTE O BEĞENİ BUTONU