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Twitter’dan devrim gibi özellik. ‘Yalan paylaşım olduğunu bilmiyordum’ gerekçesine son

Twitter, Topluluk Notları özelliğini ekleyerek yalan niteliği taşıyan veya yanlış anlaşılan paylaşımlara etkileşimde bulunanlara bildirim gönderecek.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:44
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Twitter’dan devrim gibi karar. Yalan paylaşıma son

Twitter’dan devrim gibi özellik. ‘Yalan paylaşım olduğunu bilmiyordum’ gerekçesine son
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‘Topluluk Notları’ adıyla yayınlanan yeni özellikle birlikte bazı tartışmalı tweetlerin altına, paylaşımı doğrulayan veya paylaşımın bağlamını açıklayan notlar eklenmişti.

Twitter, bu özelliği daha kullanışlı yapacak bir yeniliği daha yayınladı:

Bugünden itibaren, yanıtladığınız, beğendiğiniz veya retweetlediğiniz bir Tweet'te bir Topluluk Notu görünmeye başlarsa uyarı alacaksınız. Bu, insanlara başka türlü kaçırabilecekleri ekstra bağlamı sağlamaya yardımcı olacak.

YALAN BİLGİYE SON

Yeni özellik sayesinde yalan veya yanlış bilgi içeren bilgilere sahip tweetlerle daha önce bulunduğunuz etkileşimleri kaldırmak için bir fırsat olacak. Bu sayede bu bilgiler hem sizin profilinizde yer almayacak hem de bilgilerin yayılımı azalacak.

TWİTTER TOPLULUK NOTLARI NEDİR?

Twitter Topluluk Notları, kullanıcıları yanıltabilecek ifadeler içeren tweetlere bağlam eklenmesini sağlıyor. Notlar, tweetlerin altında ayrı bir kutucuk içerisinde gösteriliyor. Tabii bu kutucuğun görünmesi tek bir kaynağa bağlı olmuyor.

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