Twitter’dan şok Türkiye açıklaması: Tehdit aldık

Twitter’dan şok Türkiye açıklaması geldi. Sosyal medya devinin eski CEO’su Jack Dorsey, Türkiye’den çok sayıda ‘kapatılma tehdidi’ aldıklarını söyledi.

Twitter’dan şok Türkiye açıklaması: Tehdit aldık

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'da gündemde olan konular konuşulmaya devam ediyor. Dönem dönem ülke yönetimlerinin yasakladığı ve kullanım akışını yavaşlatmak istediği platformda gündemi etkileyen etkileşimler de yaşanıyor. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, Türkiye dahil bazı ülkelerde karşılaştıkları zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dorsey, YouTube'daki haber programı Breaking Points'te yayımlanan söyleşide, "Örneğin Hindistan. Çiftçi protestolarıyla ve hükümeti eleştiren belli gazetecilerle ilgili olarak bizden çok sayıda talepte bulunan bir ülkedir Hindistan" dedi.

'ÇALIŞANLARINIZIN EVLERİNİ BASACAĞIZ'

Dorsey, "Bunu çeşitli yollarla yaptılar. 'Hindistan'da Twitter'ı kapatacağız' dediler. Ki bizim için çok büyük bir pazardır. 'Çalışanlarınızın evlerini basacağız' dediler. Ki yaptılar. 'Dediklerimizi yapmazsanız, ofislerinizi kapatacağız' dediler. Ve bu, demokratik bir ülke olan Hindistan" diye ekledi.

Hindistan'da çiftçiler, yaklaşık bir sene süren protestolarını hükümetin tarım yasaları konusunda verdiği ödünler neticesinde Aralık 2021'de sonlandırmıştı. Gösteriler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki hükümetin karşılaştığı en büyük protestolar arasında yer almıştı.

'TÜRKİYE'DEN TEHDİT EDİLDİK'

Reuters'ın haberine göre Dorsey, benzer baskıları Türkiye ve Nijerya'daki hükümetlerden de gördüklerini söyledi. Türkiye'de de Hindistan'dakine "çok benzer" bir durum olduğunu ifade eden Dorsey, "Türkiye'den de çok sayıda talep aldık. Türkiye'deki mahkemelerde mücadele verdik. Genellikle de kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" dedi.

Dorsey, Nijerya'da ise hükümetin yapabileceklerinden korktukları için bu ülkeye personel gönderemediklerini belirtti.

Nijerya, dönemin Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ayrılıkçıları tehdit eden bir tweet'ini silen Twitter'ı 2021 yılında askıya almıştı. Yasak, Twitter'ın bu ülkede ofis açmasını içeren bir anlaşmaya varılmasının ardından 2022'nin başlarında kaldırılmıştı.

DORSEY'İN AÇIKLAMALARIN YALANLAMA

İnternet sansürüyle ilgili iddiaları defaatle yalanlayan Hindistan hükümeti, Dorsey'in açıklamalarının da gerçek dışı olduğunu savundu. Enformasyon Teknolojisi Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrashekhar, Dorsey'in iddialarının "külliyen yalan" olduğunu söyledi. Chandrashekhar, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ne kimse hapse girdi ne de Twitter kapatıldı. Dorsey'in Twitter rejiminin Hindistan yasalarının egemenliğini kabul etme konusunda bir sorunu vardı" dedi.

Twitter'ın dört kurucusundan biri olan Dorsey, bu şirkette uzun süre üstlendiği CEO'luk görevini Kasım 2021'de bırakmıştı. Twitter, 2022 yılında da milyarder girişimci Elon Musk tarafından satın alınmıştı.

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