Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan yeni hamle! 3 büyük sosyal medya devini bitirecek

Geçtiğimiz gün paylaşılan videoda uygulamayla ilgili bir tanıtım paylaşıldı. Youtube’a benzeyen uygulama X’te paylaşılan videolara yer verecek.

Elon Musk yeni video uygulamasında büyük reklam geliri hedefliyor. Musk, canlı yayın platformu Twitch, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal ve sosyal medya forumu Reddit‘le yarışmak istiyor.

Bu arada X uygulamasına geçtiğimiz aylarda ‘Articles’ ya da ‘Makaleler’ özelliği de gelmişti. Premium+ aboneler ve doğrulanmış kuruluşlara açılan özellik, tek seferde 100 bin karakterin üstünde yazılar paylaşılmasına imkân tanımış ve bunun için ayrı bir arayüzde çok sayıda format seçeneği sunulmuştu.