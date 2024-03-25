Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan yeni hamle! 3 büyük sosyal medya devini bitirecek

Kaynak: Haber Merkezi
Twitter’ı satın alan Elon Musk’tan yeni hamle! 3 büyük sosyal medya devini bitirecek
ABD’li iş insanı Elon Musk, Youtube bir rakip çıkartma hazırlığında… Twitter’ı satın alıp X yapan Musk, Youtube’a benzeyen bir uygulamayı hayata geçirecek.

Geçtiğimiz gün paylaşılan videoda uygulamayla ilgili bir tanıtım paylaşıldı. Youtube’a benzeyen uygulama X’te paylaşılan videolara yer verecek.

elon-musk1.jpg

Elon Musk yeni video uygulamasında büyük reklam geliri hedefliyor. Musk, canlı yayın platformu Twitch, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal ve sosyal medya forumu Reddit‘le yarışmak istiyor.

Bu arada X uygulamasına geçtiğimiz aylarda ‘Articles’ ya da ‘Makaleler’ özelliği de gelmişti. Premium+ aboneler ve doğrulanmış kuruluşlara açılan özellik, tek seferde 100 bin karakterin üstünde yazılar paylaşılmasına imkân tanımış ve bunun için ayrı bir arayüzde çok sayıda format seçeneği sunulmuştu.

İlgili Haberler
Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok
Ferdi’nin yerine Süper Lig’den transfer
Ahmet Çakar Rasim Ozan’ı ihbar etti: Bu çok şeytanca, iblisçe bir olay
Ümit Özdağ’dan Sinan Oğan’a kurşundan ağır sözler! 'Plana sadık kal’ meselesinin perde arkası
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…
Son Haberler
Kaleci muhteşem kafa golüyle bir puanı kurtardı. Benim diyen santrafora taş çıkarttı. Icardi misin be Nurullah Spor
Kaleci muhteşem kafa golüyle bir puanı kurtardı. Benim diyen santrafora taş çıkarttı. Icardi misin be Nurullah
Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok Ekonomi
Emekliye yine hüsran var: Seyyanen zam için çalışmamız yok
Edirne’de 1085 tarihi eser ele geçirildi Yerel Haberler
Edirne’de 1085 tarihi eser ele geçirildi
Aleyna Tilki'nin Ramazan paylaşımına yorum yağdı Magazin
Aleyna Tilki'nin Ramazan paylaşımına yorum yağdı
Kartla ödeme tutarı 1 trilyon lirayı buldu Ekonomi
Kartla ödeme tutarı 1 trilyon lirayı buldu
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi. Benfica'nın talebi şaşkınlık yarattı Spor
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi. Benfica'nın talebi şaşkınlık yarattı
Zamlar bir tek onun işine geldi, siparişlere yetişemiyor Yaşam
Zamlar bir tek onun işine geldi, siparişlere yetişemiyor