Twitter'ın ardından Tweetdeck'in de adı değişti

Twitter’ın logosunun değişmesinden sonra Tweetdeck'in adı da "X Pro" olacak.

Twitter'ın ardından Tweetdeck'in de adı değişti

Editör: Ersoy Özden

Yakın zamanda sosyal medya uygulaması Twitter’ın logosu değişti. Kuş semoblü giderek X sembolü geldi.

Twitter hesaplarının yönetimi için bir sosyal medya panosu Tweetdeck'de de değişiklik yapıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısının “Yeni hiper bilgi savaşı TweetDeck için sabırsızlanıyorum” yaptığı yoruma Elon Musk cevap verdi.

Musk, TweetDeck’in adının değişeceğini duyurdu.

Elon Musk, TweetDeck’in yeni isminin X Prol olacağını belirtti.

Musk paylaşımda “İsim XPro olarak değişiyor. Çok çeşitli psy op eklentileri ile gelecek.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan daha önce de TweetDeck'in 30 gün içerisinde sadece Blue aboneliği bulunan onaylı hesaplar tarafından kullanılabileceği duyurulmuştu.

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