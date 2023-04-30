Twitter'ın eski CEO'sundan Elon Musk'a eleştiri: Doğru yolda değil

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde etkin rol oynayan Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Musk’a dair eleştirilerde bulundu. Dorsey Twitter'ın Elon Musk'ın elinde daha kötü bir duruma geldiğini belirtti.

"ELON MUSK'IN ZAMANLAMASI KÖTÜYDÜ"

Bluesky isimli kendi sosyal platform projesine başlayan Jack Dorsey, eski platformunun son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jason Goldman'ın "Twitter'ın Elon Musk mümkün olan en iyi şekilde yönetildiğini düşünüyor musun?" sorusuna cevap veren Dorsey, "Hayır. Zamanlamasının kötü olduğunu fark ettikten sonra hemen harekete geçtiğini de düşünmüyorum. Yönetim kurulunun satışı zorlaması gerektiğini de düşünmüyorum. Fakat bu oldu ve şimdi yapabileceğimiz tek ley, bunun bir daha olmasını önlemek için bir şeyler inşa etmek." dedi.

Washington Post yazarı Will Oremus'un gönderisini alıntılayarak kendisini suçlamasına şiddetle karşı çıkan Dorsey, daha önceden Twitter'ın yaşadığı kader yolculuğundaki rolü için özür dilediğini belirtti.

Ayrıca "Twitter'ın tek çözümü Elon Musk." paylaşımının bugünlerde tiye alındığı sorusunu da cevaplandıran Jack Dorsey, "Şirket halka açık olarak asla hayatta kalamazdı. Aktivist yatırımcılar ve PE firmaları tarafından manipüle edilmeye mahkum edildi." dedi.