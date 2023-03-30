Twitter'ın gizli listesi ortaya çıktı. Bakın bu listede hangi isimler var

Twitter algoritmasının bazı kullanıcıların tweet'lerini neden bu kadar çok ön plana çıkardığı ortaya çıktı.

Platformer’a göre Twitter’ın birkaç düzine hesabın bulunduğu gizli bir listesi var. Bu listedekilerin tweet’leri çok daha sık ön plana çıkıyor.

Elon Musk kullanıcıların kendini akışta ön plan çıkarması için Twitter Blue gibi abonelik hizmetleriyle yeni gelir modelleri oluşturmaya çalışmıştı.

Twitter’ın gizli listesinde iddialara göre Elon Musk da dahil toplamda 36 hesap bulunuyor. Bunlar arasında LeBron James, Alexandria Ocasio-Cortez, Marc Andreesen, Tesla fan hesabı @teslaownerssv, ABD başkanı Joe Biden ve Ben Shapiro da yer alıyor.

Musk daha önce platformun öneri algoritmalarını açık kaynak hale getireceğini belirtmişti. Ayrıca, sadece Blue abonelerinin paylaşımlarının Sana Özel sekmesinde öne çıkarılacağı da söylemişti. Bu değişikliğin, akışta düzenli olarak öne çıkan VIP kullanıcılarını etkileyip etkilemeyeceği belli değil.

Platformer'a göre VIP listesi, başlangıçta güçlü Twitter kullanıcılarının aldığı etkileşimi izlemek için oluşturuldu. Çünkü şirket, belirli kullanıcıların platformdaki görünürlüklerini azaltmak için "gölge yasakları" uyguladığına dair şüpheleri gidermeye çalıştı.