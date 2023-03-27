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Twitter’in kodları sızdırıldı. Elon Musk’a darbe

Twitter’ın online olarak çalışmasını sağlayan kodların bir kısmının sızdığı iddia edildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 13:23
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Twitter’in kodları sızdırıldı. Elon Musk’a darbe

Twitter’in kodları sızdırıldı. Elon Musk’a darbe
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Reuters’ın haberine göre California eyaletinde bir yerel mahkemeye şirket tarafından sunulan belgelerde Twitter’ın çalışmasını sağlayan kodun bir kısmının sızdığı iddia edildi.

Kodların Microsoft’un sahibi olduğu bir kod ve yazılım paylaşma platformu Github’da yayınlandığı da belirtildi.

Mahkemeye sunulan belgelere göre Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter, kodu sızdıran kişinin kim olduğunun bilgisinin açıklanmasını talep ediyor.

Mahkemeye sunulan dosyada kodu sızdıran kişinin rumuzunun “ifade özgürlüğü sevdalısı” anlamına gelen 'FreeSpeechEnthusiast' olduğu ifade edildi.

Github, Cuma günü Twitter’ın talebi üzerine kodu platformdan kaldırdığını açıkladı.

24 Mart’ta mahkemeye yapılan başvuru ile ilgili Twitter bir açıklama yapmadı. Aynı zamanda Github da kodun ne kadar platformda kaldığına dair bilgi vermedi.

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