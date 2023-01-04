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Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk 136 bin dolarlık kirayı ödemedi. Twitter sallantıda

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter binasının 136 milyon dolarlık kirasını ödemediği için dava edildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:27
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Twitter'in sahibi Elon Musk 136 bin dolarlık kirayı ödemedi. Dava açıldı

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk 136 bin dolarlık kirayı ödemedi. Twitter sallantıda
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bomba gibi bir iddia gündeme geldi.

Bloomberg'ün haberine göre Twitter, şirket binasının kirasını ödemediği için dava edildi.



Genel merkezinin bulunduğu binanın sahibi California Property Trust, Twitter'a 136 bin dolarlık kirayı ödemediği dava açtı.

Haberde, California Property Trust tarafından Twitter'a 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceğini bildirildiği ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ise New York Times'ın haberinde Twitter'ın maliyetlerden tasarruf etmek için küresel ofislerde kira ödemeyi durdurduğu yazılmıştı.



Elon Musk'ın Twitter'ın hukuk ekibini güçlendirmek adına SpaceX'ten birçok avukat getirdiği de belirtilmişti.

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