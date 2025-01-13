Tyson Fury ringlere veda etti

Ağır sıklet boks dünyasının tartışmasız yıldızı Tyson Fury, boks kariyerine son verdiğini duyurdu. Fury, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Boksu çok sevdim ve her anının tadını çıkardım. Bu, benim son anonsum olacak,” ifadelerini kullandı.

Usyk Yenilgileri ve Emeklilik Kararı

36 yaşındaki Fury, son olarak Aralık ayında Oleksandr Usyk’e karşı çıktığı rövanş maçını kaybetmişti. Fury, daha önce 2022’de Dillian Whyte karşısında kazandığı zaferin ardından emeklilik kararı almış ancak altı ay sonra ringlere dönmüştü.

Fury’nin kariyeri boyunca 34 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik gibi etkileyici bir sicili bulunuyor. İngiliz boksör, ilk büyük çıkışını 2015 yılında Wladimir Klitschko’yu yenerek yapmış ve o tarihten itibaren spor dünyasında adından sıkça söz ettirmişti.

"Bu Gerçekten Son Mu?"

Promotör Eddie Hearn, Fury’nin bu kararına temkinli yaklaşıyor. “Fury daha önce de emekliliğini açıklamıştı. Eğer kalben bu işi bırakmak istiyorsa, doğru kararı vermiştir. Ancak bu açıklamanın bir taktik olabileceğini düşünenler de var,” dedi.

Anthony Joshua ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Fury ile bir maçın gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti. Hayranlar, bu beklenen mücadele için sabırsızlanıyor. Ancak Fury’nin bu son kararı, dev karşılaşmanın hayalini suya düşürebilir.

FRANK WARREN’IN YORUMU

Fury’nin promotörü Frank Warren, onun kararı hakkında saygılı bir tutum sergiledi. “Tyson her şeyi başardı. İki kez dünya şampiyonu oldu ve çok büyük maçlara imza attı. Ailesiyle mutlu bir hayat sürmesini dilerim,” dedi.

EMEKLİLİK GERÇEK Mİ?

BBC Spor yazarı Kal Sajad’a göre, Fury’nin emeklilik kararı kesin olmayabilir. Uzun zamandır beklenen Joshua-Fury maçı, özellikle Suudi Arabistan gibi büyük finansal tekliflerin olduğu bir dönemde, yeniden gündeme gelebilir.

Fury’nin ringlerdeki başarısı kadar iş zekası da dikkat çekiyor. Eğer bu emeklilik kararı kesinleşirse, Fury modern dönemin en büyük İngiliz ağır sıkletlerinden biri olarak anılacak.