U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde U dönüşü yapan otomobil, motosiklete çarptı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlayan motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı.

KAYNAK: İHA
U dönüşü yapan otomobil motosiklete çarptı

Kaza, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 2784 plakalı Skoda marka otomobil U dönüşü yaptığı esnada 34 FUF 800 plakalı Honda marka motosiklete çarptı.

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Motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı. Ardından durumu iyi olduğu gözlenen kuryenin hastaneye götürülmesine gerek duyulmadı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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