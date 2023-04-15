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U16 maçında ortalık karıştı. Rizesporlu antrenörden Trabzonsporlu futbolcuya skandal hareket

Rizespor ile Trabzonspor U16 karşılaşmasında atılan gol sonrası ortalık karıştı. Rizesporlu antrenör Trabzonspor'un futbolcusuna tokat attı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:02
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U16'da saha karıştı

U16 maçında ortalık karıştı. Rizesporlu antrenörden Trabzonsporlu futbolcuya skandal hareket
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Ligin son hafta mücadelesinde Trabzonspor U16 takımı ile Çaykur Rizespor U16 takımı karşı karşıya geldi. 
Fırtınanın son dakikada kaydettiği gol sonrası ortalık karıştı.

90+5'TE KAZANDI VE ORTALIK KARIŞTI
Trabzonspor, 90+5'te atılan golle birlikte mücadeleyi kazandı.
Ligi 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, Gelişim Ligi'nin play-off aşamalarına katılmayı başardı.

ANTRENÖRDEN FUTBOLCUYA TOKAT
Trabzonspor'un golü sonrası saha karıştı. İki takım futbolcuları ve teknik ekip sahaya daldı.
Taraftarın kamera kaydına aldığı görüntülerde ise Rizesporlu olduğu iddia edilen bir antrenörün, bordo-mavili futbolcuya tokat attığı görüldü.

 

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