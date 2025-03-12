U23 Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Kaynak: İHA
U23 Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

U23 Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Güreş Milli Takımı şampiyon oldu.

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen ve U23 Kadın Güreş Milli Takımı'nın tarihte ilk kez aynı anda 3 altın madalya kazanarak tarih yazdığı U23 Avrupa Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu ve U23 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonada 3 altın ve 3 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanan milliler 144 puan toplayarak Avrupa şampiyonu olurken, Ukrayna 127 puanla Avrupa ikincisi, Polonya ise 93 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

MADALYA ALAN SPORCULAR

Altın madalya
Tuba Demir (55 kg)
Nesrin Baş (68 kg)
Elmira Yasin (76 kg)

Bronz madalya
Ebru Dağbaşı (59 kg)
Selvi İlyasoğlu (62 kg)
Haticenur Sarı (72 kg)

Son Haberler
BÜTÇENİN ASIL YÜKÜ
BÜTÇENİN ASIL YÜKÜ
Suriye’de ‘Öcalanistan’a adım adım...
Suriye’de ‘Öcalanistan’a adım adım...
Bunu en çok da mart yapıyormuş meğer!
Bunu en çok da mart yapıyormuş meğer!
Erdoğan’ın diplomasının peşinde 7; Tanıklar
Erdoğan’ın diplomasının peşinde 7; Tanıklar
RUM-YUNAN ŞOVENİZMİNE HİZMET EDEN GÖRÜŞMELER SONLANDIRILMALIDIR
RUM-YUNAN ŞOVENİZMİNE HİZMET EDEN GÖRÜŞMELER SONLANDIRILMALIDIR