U23 Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk’un Tiran kentinde düzenlenen ve U23 Kadın Güreş Milli Takımı'nın tarihte ilk kez aynı anda 3 altın madalya kazanarak tarih yazdığı U23 Avrupa Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu ve U23 Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyonada 3 altın ve 3 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanan milliler 144 puan toplayarak Avrupa şampiyonu olurken, Ukrayna 127 puanla Avrupa ikincisi, Polonya ise 93 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

MADALYA ALAN SPORCULAR

Altın madalya

Tuba Demir (55 kg)

Nesrin Baş (68 kg)

Elmira Yasin (76 kg)



Bronz madalya

Ebru Dağbaşı (59 kg)

Selvi İlyasoğlu (62 kg)

Haticenur Sarı (72 kg)