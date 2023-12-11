Uber’in gerçek yüzü ortaya çıktı. Karaman’ın koyunu sonra çıkar oyunu

Akıllı telefon uygulamalarıyla ulaşım hizmeti sunan Uber, bugün itibarıyla her yolculuk için 20 TL sabit hizmet bedeli alacak. Bu ek ücret, nakit ve kredi kartı ödemelerinde geçerli olacak ve yolculuk özetinde belirtilecek. 70 TL indi bindi ücreti olan yolculuklara artık daha fazla ücret ödenecek.

UBER ARTIK EK ÜCRET ALACAK

Uber, 11 Aralık Pazartesi gününden itibaren, Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen her yolculuk için 20 TL tutarında sabit bir hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklemeye başlayacak.

Bu hizmet bedeli, hem nakit ödemelerde hem de uygulama içi kredi kartı ödemelerinde geçerli olup, yolculuk özetinde açıkça belirtilecek. Kredi kartı ile yapılan yolculuklarda, hizmet bedeli otomatik olarak yolculuk ücretine yansıtılacak. Nakit ödemelerde ise sürücü, Uber adına tahsil edilecek sabit hizmet bedelini yolculuk ücretine ekleyecek.

Dünyanın her tarafında bu şekilde sabit ek ücret alındığını belirten Uber, mesafe ve süreden bağımsız 20 TL'nin sabit bir ücret olduğunu açıkladı.

Türkiye'deki yasal düzenlemeler nedeniyle Uber'in faaliyetleri bazen askıya alınmıştı.

KULLANICILARA MAİL İLE EK ÜCRETİ DUYURDU

Uber, kullanıcılarının mail hesaplarına şu mesajı göndererek 20 TL ek ücreti duyurdu:

“Sevgili X

Süreçlerimizle ilgili bir güncelleme hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

11 Aralık Pazartesi gününden itibaren Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için 20TL tutarında sabit hizmet bedeli nihai yolculuk ücretine eklenecektir.

Bu hizmet bedeli, hem nakit hem de uygulama içi kredi kartı ödemeli yolculuklarda geçerli olup, yolculuk özetinizde görünecek şekilde yolculuk ücretine ekleniyor olacaktır. Kredi kartı yolculuklarında hizmet bedeli, yolculuk ücretine otomatik olarak yansıyacaktır. Nakit yolculuklarınızda ise sürücü, yolculuk ücretine eklenecek sabit hizmet bedelini Uber adına sizden tahsil edecektir.

Dünyada yürürlükte olan ve yolculuk deneyimini geliştirmek için kullanılan işbu hizmet bedelinin, her bir yolculuk için 20TL sabit bir ücret olduğunu, yolculuğunuzun mesafesine veya süresine bakılmaksızın aynı kalacağını hatırlatmak isteriz.”