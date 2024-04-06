UBS: Avrupa’da daha güçlü banka kurulmalı

Kaynak: Bloomberght
UBS: Avrupa’da daha güçlü banka kurulmalı
UBS CEO’su Sergio Ermotti, Avrupa'nın küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmesi için daha güçlü bankaların kurulması gerektiğini belirtti.

UBS CEO’su Sergio Ermotti Cernobbio kentinde yapılan bir etkinlikte, Avrupa’daki bankacılık sistemi hakkında değerlendirmede bulundu.

Ermotti yaptığı konuşmada, Avrupa'nın küresel düzeyde daha rekabetçi hale gelmesi için daha güçlü bankaların kurulmasının izin vermesinin öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ermotti, "Bankaların birleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için sadece bir krizi beklememeliyiz" dedi.

Avrupa bankalarının, sermaye için piyasaları birleştirme çalışmalarını tamamlamadıkça Wall Street ile rekabet edemeyeceklerini ifade eden Etmotti, bölgenin banka birleşmelerini teşvik etmek suretiyle Credit Suisse'in neredeyse batışı gibi krizlere bel bağlanmaması gerektiğini dile getirdi.

Diğer yandan UBS'in 2023’te Credit Suisse'i devralması sonrasında ekonomisini, bankaların iflas edemeyecek kadar büyük risklerden korumayı hedefleyen öneriler sunmaya hazırlanıyor

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