Üç arkadaş ölüme böyle gitti. ‘Gözümüzün önünde kayboldular’

İtalya’da etkili olan sel, cuma günü İtalya'nın Udine kenti yakınlarındaki Premariacco Plajı'na giden Patrizia Cormos, arkadaşı Bianca Doros ve erkek arkadaşı Cristian Molnar’ın hayatına mal oldu.

TAŞAN NEHİR ETRAFINDA YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

İngiltere merkezli The Mirror gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki Bianca Doros, 20 yaşındaki arkadaşı Patrizia Cormos ve erkek arkadaşı 25 yaşındaki Cristian Molnar ile günlerdir süren şiddetli yağmurun ardından nehir kenarında gezintiye çıkan üçlü, son olarak Udine yakınlarındaki Natisone Nehri kenarında görüntülendi.

SON ANLARINDA BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Arkadaşların taşkın Sel sularına kapılmadan hemen önce birbirlerine sımsıkı sarıldıkları ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği sırada üçlünün nehirdeki küçük bir adacıkta çaresizce birbirlerine tutunduğu görüntülendi.

Yürekleri sızlatan anlardan dakikalar sonra Patrizia, Bianca ve Cristian taşkın sel sularına kapıldı.

SOS ÇAĞRISI YAPMIŞ

Nehir yatağında çantası bulunan Patrizia'nın telefonunda yapılan inceleme sonucu saat 11.35 sıralarında bir SOS çağrısı yaptığı öğrenildi.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE KAYBOLDULAR"

Udine İtfaiye Şefi Giorgio Basile, konuya ilişkin yaptığı açıklamada üç arkadaşa tutunmaları için ip attıklarını ancak sel sularının üçlüyü resmen yuttuğunu belirterek, gözlerinin önünde kaybolduklarını ifade etti.

İKİSİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arkadaşlardan ikisinin cesedi olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.