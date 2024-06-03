Üç arkadaş ölüme böyle gitti. ‘Gözümüzün önünde kayboldular’

Kaynak: The Mirror
Üç arkadaş ölüme böyle gitti. ‘Gözümüzün önünde kayboldular’

İtalya'da sel uyarısından sonra taşan nehir kenarında yürüyüşe çıkan üç arkadaşın son anları izleyenlerin yüreğini sızlattı. İtfaiye ekiplerinin gençleri kurtarmak için gösterdiği çaba yeterli olmadı.

İtalya’da etkili olan sel, cuma günü İtalya'nın Udine kenti yakınlarındaki Premariacco Plajı'na giden Patrizia Cormos, arkadaşı Bianca Doros ve erkek arkadaşı Cristian Molnar’ın hayatına mal oldu.

3-002.jpg

TAŞAN NEHİR ETRAFINDA YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

İngiltere merkezli The Mirror gazetesinin haberine göre 23 yaşındaki Bianca Doros, 20 yaşındaki arkadaşı Patrizia Cormos ve erkek arkadaşı 25 yaşındaki Cristian Molnar ile günlerdir süren şiddetli yağmurun ardından nehir kenarında gezintiye çıkan üçlü, son olarak Udine yakınlarındaki Natisone Nehri kenarında görüntülendi.

SON ANLARINDA BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Arkadaşların taşkın Sel sularına kapılmadan hemen önce birbirlerine sımsıkı sarıldıkları ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği sırada üçlünün nehirdeki küçük bir adacıkta çaresizce birbirlerine tutunduğu görüntülendi.

Yürekleri sızlatan anlardan dakikalar sonra Patrizia, Bianca ve Cristian taşkın sel sularına kapıldı.

5-003.jpg

SOS ÇAĞRISI YAPMIŞ

Nehir yatağında çantası bulunan Patrizia'nın telefonunda yapılan inceleme sonucu saat 11.35 sıralarında bir SOS çağrısı yaptığı öğrenildi.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE KAYBOLDULAR"

Udine İtfaiye Şefi Giorgio Basile, konuya ilişkin yaptığı açıklamada üç arkadaşa tutunmaları için ip attıklarını ancak sel sularının üçlüyü resmen yuttuğunu belirterek, gözlerinin önünde kaybolduklarını ifade etti.

4-004.jpg

İKİSİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Arkadaşlardan ikisinin cesedi olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayıp olan diğer kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

İlgili Haberler
İtalya'yı Türkiye korkusu sardı
İtalya'yı Türkiye korkusu sardı
İtalyan yıldızdan Türkiye sözleri
İtalyan yıldızdan Türkiye sözleri
Son Haberler
Siirt’te 7 gün süre ile gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi Yerel Haberler
Siirt’te 7 gün süre ile gösteri ve yürüyüş yasağı getirildi
Darp edilen adam ağır yaralandı Yerel Haberler
Darp edilen adam ağır yaralandı
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç' Gündem
Naci Görür belediyelerin yapması gerekeni açıkladı. 'Deprem olduğu zaman çok geç'
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı Yerel Haberler
Mardin’de 7 günlük eylem yasağı
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı Gündem
Mardin'de gösteri ve yürüyüş yasağı
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı Yerel Haberler
Otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'ı süpürdü. Süper Lig'de finalin adı belli oldu