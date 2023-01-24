Üç ayların başlangıcı Recep Ayında ibadet edip oruç tutmak isteyen kişiler üç aylar orucuna nasıl niyet edileceğini araştırıyor. İslam alemi için önemli olan üç aylar duası arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Üç aylar duası nedir? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile üç ayların başlangıcı Recep ayının hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Ramazan Ayı ile biten üç aylar 23 Ocak itibarıyla başladı.

Recep ayı içerisinde yer alan Regaip Kandili 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

İslam alemi için önemli olan üç aylar Recep ayı ile başladı. Üç aylarda yapılacak dualar merak ediliyor.

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLARDA ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç ayların gelmesi ile beraber ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, üç aylarda oruca niyet etme konusuna Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir. "Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya." şeklinde niyet edilir.

Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.