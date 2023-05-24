Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret

Zafer Partisi’nin ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklemesinin ardından gözler Muharrem İnce’ye çevrildi. Akşam saatlerinde üç belediye başkanı İnce'yi ziyaret etti.

Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Özdağ’ın kararını değerlendiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Ben sistemin büyümesinden yanayım. Sinan Bey de keşke gelseydi. Ümit Bey'in de gelmesinde hiç bir sakınca yok." cümlelerini kullanmıştı.

MUHARREM İNCE'YE KRİTİK ZİYARET

Seçime sayılı günler kala Ankara’da sıcak saatler bitmedi.

TELE1 Programcısı Gürkan Hacır, Twitter hesabından CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekemece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Memleket Partisi Genel Merkezi’nde Muharrem İnce’yi ziyaret ettiğini bildirdi. Hacır, “Akşama açıklama gelebilir” dedi.

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