Üç boğa rekor fiyata satıldı

Kaynak: AA
Üç boğa rekor fiyata satıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Toplam ağırlıkları yaklaşık 3 ton olan üç kurbanlık boğa, 680 bin liraya satıldı. Besiciler, bayram için özenle yetiştirdikleri boğaları alıcılarla buluşturuyor.

Bilecik’ten Mustafa Çakmak ve Salahattin Fatih Canbakış’ın yetiştirdiği 1 ton 40 kilogramlık “Paşa” isimli boğa, 225 bin lira karşılığında satıldı. Çakmak, Paşa’nın hemen alıcı bulduğunu ve 7 kişi tarafından kesileceğini söyledi. Canbakış ise organik tarım yaparak hayvanları daha sağlıklı yetiştirdiklerini belirtti.

aa-20240612-34847214-34847209-kocaelide-agirliklari-yaklasik-3-ton-olan-uc-boga-toplam-680-bin-liraya-satildi.jpgGümüşhane’nin Şiran ilçesinden Turan Baş’ın yetiştirdiği 900 kilogramlık “Toraman” isimli boğa da 225 bin liraya satıldı. Baş, satıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve 50 hayvandan 42’sini sattığını ifade etti.

Giresun’dan Ömer Uzun’un beslediği 950 kilogramlık “Paşa” isimli boğa ise 230 bin liraya yeni sahibini buldu. Uzun, hayvanın özenli beslenmesi sayesinde bu seviyeye ulaştığını söyledi.

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