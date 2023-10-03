Üç çocuk GTA oynar gibi Antalya’yı birbirine kattı. Polisler 20 km kovaladı

Antalya’da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, polisin dur ihtarına uymayarak arkasında ahşap palet yüklü bir kamyonetle kaçtı.

KAYNAK: İHA
Üç çocuk GTA oynar gibi Antalya’yı birbirine kattı. Polisler 20 km kovaladı

Çocuklar, kaldırımlara çıkarak ve bazı araçlara çarparak 3 ilçede paniğe neden oldu. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda polis tarafından durdurulan çocuklardan biri yakalandı, diğer ikisi ise kaçtı.

Olay 3 İlçede Yaşandı

Polisi alarma geçiren olay, Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 çocuk, 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyonetle gezerken polis tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan çocuklar, kamyonetle kaçmaya başladı. Peşlerine motorize ve otomobilli trafik ekipleri düştü.

En Küçükleri Yakalandı

Kaçış sırasında kamyonetle kaldırımlara çıkan ve bazı araçlara zarar veren çocuklar, Güvenlik Mahallesi 266 Sokak’ta durduruldu. Kamyonetten inen çocuklardan ikisi yaya olarak kaçarken, en küçükleri olan M.B. (12) polis tarafından yakalandı. Korktuğu gözlenen M.B., polis merkezine götürüldü. Kamyonet ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Mahalleli Şaşkın

Olayın tanığı olan mahalleli Ayşe Günay, “Bağırışlara çıktım, 12-13 yaşlarındaydılar. Akılları ermiyor ama böyle araç kullanmaları iyi değil. Afacan hem de nasıl afacanlar” dedi. Kamyonetteki M.B.'ye de tepki gösteren Günay, “Niye benim buradan giriyorsunuz. Sen bilirsin arkadaşlarının gittiği yeri. Beraber atladınız, sen koşamadın o koştu. Sen bir de kilolusun evlat” diye konuştu.

Polis, kaçan diğer iki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

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