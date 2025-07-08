Üç dev şirket iflasın eşiğine geldi! Kimse bunu beklemiyordu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üç dev şirket iflasın eşiğine geldi! Kimse bunu beklemiyordu...

Üç şirket için konkordato kararı verildi. Mahkeme, DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık’a üç aylık geçici mühlet tanıdı.

Perakende sektöründe mali sıkıntılar geçiren şirketlere bir yenisi daha eklendi. Ayakkabı, çanta ve tekstil alanında faaliyet yapan Konya merkezli DGN Ayakkabı, Doğan Çanta ve Talipsan Mağazacılık, konkordato başvurusunda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, şirketlerin merkezi kısa süre önce Konya’dan İstanbul’a taşınmıştı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmalar için üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mühletin, 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

4 İLDE 19 MAĞAZA

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıcılık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla bilinirken markanın Konya dışında Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon'da 19 mağazası var. Markanın, 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı da öğrenildi.

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