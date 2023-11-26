Üç gün cezaevinde kalan Reşit Bozdağ hapishane anılarını anlattı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, 24 Kasım'da ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Bugün tahliyen edilen Bozdağ hapishane anılarını anlattı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, 24 Kasım'da ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine götürülmüştü. Bugün tahliyen edilen Bozdağ hapishane anılarını anlattı