Üç harfli marketlerde satılıyor... Bu peyniri evinize sokmayın!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üç harfli marketlerde satılıyor... Bu peyniri evinize sokmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde birçok hile yapılan ürün ifşa edildi. Bunlardan birisi de 3 harfli zincir markette satılan peynir markası oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelleyerek vatandaşların sağlığını korumak ve vatandaşları bilgilendirmek adına yeni liste paylaştı.

Sucuk, peynir, zeytinyağı, bal derken aylardır birçok üründe taklit veya tağşiş yapan markalar ifşa ediliyor.

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3 HARFLİ MARKETLERDE SATILIYOR!

Bugün 28 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yine birçok zeytinyağı, bal, et, köfte ürünü tespit edilirken listenin en çok dikkat çeken ürünü birçok kişinin sık sık ziyaret ettiği üç harfli markette satılan 'Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne ait olan 'Ekici Tam Yağlı Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)' oldu. Söz konusu peynirin yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

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