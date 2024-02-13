Üç kaşık tatlısı nasıl yapılır?

Birbirinden lezzetli bu tatlılar damaklarımızı şenlendiriyor. Aşağıda yer alan 3 kaşık tatlısı hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli.

3 Kaşık Tatlısı İçin Malzemeler

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbet için malzemeler

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 KAŞIK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?