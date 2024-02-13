Üç kaşık tatlısı nasıl yapılır?

Rahime Sezgin
Üç kaşık tatlısı nasıl yapılır?
Akşam yemeklerinin üzerine çayın en güzel eşlikçisi tatlıya hiç birimiz hayır diyemeyiz.

Birbirinden lezzetli bu tatlılar damaklarımızı şenlendiriyor. Aşağıda yer alan 3 kaşık tatlısı hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli.

3 Kaşık Tatlısı İçin Malzemeler

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbet için malzemeler

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 KAŞIK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Yumurta ve şeker köpürene kadar çırpılır.
  2. Güzel bir kek hamuru elde edildikten sonra yağlanmış pişirme kabına aktarılır..
  3. 180 derecede altüst ayarda pişirilir.
  4. Kek pişerken şerbet hazırlanır.
  5. Şerbet için süt kaynatılmayacak, sadece şeker eriyene kadar bir kapta karıştırılır.
  6. Fırından çıkan keke 2 dakika bekledikten sonra şerbet eklenir.
  7. Biraz dinlendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun

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