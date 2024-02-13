Üç kaşık tatlısı nasıl yapılır?

Birbirinden lezzetli bu tatlılar damaklarımızı şenlendiriyor. Aşağıda yer alan 3 kaşık tatlısı hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli.
3 Kaşık Tatlısı İçin Malzemeler
3 adet yumurta
3 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı irmik
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı süt
3 yemek kaşığı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbet için malzemeler
3 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
3 KAŞIK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Yumurta ve şeker köpürene kadar çırpılır.
- Güzel bir kek hamuru elde edildikten sonra yağlanmış pişirme kabına aktarılır..
- 180 derecede altüst ayarda pişirilir.
- Kek pişerken şerbet hazırlanır.
- Şerbet için süt kaynatılmayacak, sadece şeker eriyene kadar bir kapta karıştırılır.
- Fırından çıkan keke 2 dakika bekledikten sonra şerbet eklenir.
- Biraz dinlendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun
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