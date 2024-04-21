Üç katlı evde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Üç katlı evde korkutan yangın
Konya’nın Ahırlı ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.C.’ye ait üç katlı evin çatı katında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında, can kaybı ya da yaralı bulunmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının niçin çıktığının araştırıldığı belirtildi.

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