Üç Kız Kardeş için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanarak ekrana getirilen Üç Kız Kardeş dizisinin akıbeti belli oldu. Önce yayın günü değiştirilen dizi için hayranlarını üzecek bir karar alındı.