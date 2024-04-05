Üç Kız Kardeş için kötü haber geldi. Dizinin hayranları çok üzülecek

İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanarak ekrana getirilen Üç Kız Kardeş dizisinin akıbeti belli oldu. Önce yayın günü değiştirilen dizi için hayranlarını üzecek bir karar alındı.
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven ve Reha Özcan gibi isimlerin yer aldığı dizi, Salı günü yayınlanırken günü değiştirilerek Cumartesi günü yayınlanmaya başlamıştı. Alınan yeni kararla dizinin final yapmasına karar verildi.
Son olarak 80. bölümü izleyiciyle buluşan dizi 84. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin ilk bölümü 22 Şubat 2022’de yayınlanmıştı.