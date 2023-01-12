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Üç Samsung cihazının maketleri ortaya çıktı

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’nın tasarımları maketleri dolayısıyla ortaya çıktı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:35
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Üç Samsung cihazının tasarımı sızdı

Üç Samsung cihazının maketleri ortaya çıktı
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Galaxy S23 serisi hakkında pek çok sızıntı gerçekleşmişti. Ancak telefonların gerçek görüntüleri paylaşılmamıştı.

3 MODELİN TASARIMI MAKETLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’ya ait olduğu söylenen maketlerin yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf, üç modeli yan yana gösteriyor ve boyut karşılaştırması yapmamıza imkanı tanıdı.

Telefon maketleri genellikle kılıf ve aksesuar üreticileri tarafından kullanılması ile bilinirken, bazı mağazalar tarafından teşhir için de kullanıldı. Dolayısıyla, genel boyutları açısından resmi ürünlerle aynı olabileceği ifade edildi.

Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus modelinin daha büyük olabileceği aktarıldı. Arka paneller düz ve köşelerin daha yuvarlak olacağı belirtildi. Her model, arkaya bakan üç kamera taşıdı.

Galaxy S23 Ultra, daha köşeli bir tasarıma sahip ancak arka paneli tamamen düz değil. Bunun yerine, yan kenarlarından kıvrıldığı görülüyor.

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