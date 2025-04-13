Üç Savaş Bir Doktor (Charles Ryan)! Askeri doktorun sıra dışı yaşamı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Plevne ve Kafkas cephelerinde Osmanlı ordusu için görev yapan, yıllar sonra ise Çanakkale Savaşları’nda bu kez Anzak saflarında yer alan bir askeri doktorun sıra dışı yaşam öyküsünü anlatan etkileyici bir belgesel.

Yönetmenliğini Vedat Yenerer’in, yapımcılığını ise Murat Dereli’nin üstlendiği, 57 dakikalık bu çarpıcı belgeselin ilk gösterimi, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Gösterim, aynı anda Avustralya’nın Melbourne kentinde de yapılacak.

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BELGESELİN KONUSU

Bu belgesel, üç farklı savaşta hekim olarak görev yapmış olan Dr. Charles Ryan’ın sıra dışı hayatını anlatıyor. Ryan, Osmanlı saflarında hizmet verdiği Plevne Savunması’nda gösterdiği cesaretten ötürü "Plevne Harp Madalyası"na layık görülmüş, yıllar sonra ise bu kez düşman saflarında, Anzak ordusunda tıbbi danışman olarak görev yapmış.

Yalnızca tarihi bir portre sunmakla kalmayan belgesel, savaş zamanlarında sağlık çalışanlarının gösterdiği büyük özveriyi gözler önüne sererken, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir duygusal köprü kurmayı hedefliyor.

Yapım, arşiv kayıtları, canlandırmalar ve Dr. Charles Ryan’ın torununun tanıklıklarıyla destekleniyor. Ayrıca, savaş ortamında oluşan insani bağlar ve dostluklar, ÇOMÜ akademisyenlerinin yorumlarıyla derinlemesine ele alınıyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

1. Açılış Konuşmaları:

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Sema Usta

ÇOMÜ ESBAV Başkanı: Bünyamin Nami Tonka

ÇOMÜ Rektörü: Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu

Belgesel Yönetmeni: Vedat Yenerer

Çanakkale Valisi: Doç. Dr. Ömer Toraman

2. Belgesel Gösterimi

3. Plaket Töreni

4. Kapanış

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