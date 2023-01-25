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Üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı

Kayseri’deki kazılarda bulunan üç toynaklı at iskeleti uzun uğraşlar sonrası ayağa kaldırıldı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:47
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Üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı

Üç toynaklı at iskeleti ayağa kaldırıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle fosil kazı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda bulunan üç toynaklı atın iskeleti, bilim insanları tarafından ayağa kaldırıldı.

Kazı ekibinden uzman antropolog Ömer Dağ, çalışmalarda bulunan fosiller hakkında bilgi verdi.

Kayseri'nin fosil alanında çok büyük zenginliklere sahip olduğunu belirten Dağ, Yamula Barajı ve Barsama bölgelerinde bulunan "Hipperion" isimli at grubuna ait 7,5 milyon yıllık fosillerin günümüz atlarının ataları olduğunu ifade etti.

Fosilleri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi laboratuvarlarında temizlediklerini anlatan Dağ, şunları kaydetti:
"Kazı çalışmalarımız 2018 yılında başladı. Yaz sezonu boyunca iklim elverişli olduğu müddetçe kazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yazın kazı çalışmalarımız, kışın da laboratuvar çalışmalarımız devam ediyor. Bilim Merkezindeki laboratuvarda konservasyon ve temizleme işlemlerini yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda bizim faunada 'Hipperion' isimli ad grubumuzda üç toynaklı atlarımız, gergedanımız, zürafamız var. Fil grubuna ait örneklerimiz var. Günümüzde at tek toynaklıdır. 2 ve 4'üncü parmağı körelmiştir. Tamamen iklim adaptasyonundan dolayı ama bizim o dönemde yaşamış atımız üç toynağa sahip. Günümüz atlarına göre daha kısa."

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