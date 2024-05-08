Üç üniversitede yemek ücretlerine peşe peşe zam geldi

Türkiye’deki ekonomik krizin etkileri, öğrenci topluluklarını da olumsuz yönde etkiliyor. 2022 yılından itibaren, ODTÜ’deki yemekhane fiyatlarına yapılan %670’lik artışla, yemek ücretleri 15 TL’den 20 TL’ye çıktı.

YEMEK 20 LİRA

Hacettepe Üniversitesi’nde, yemek birimlerine uygulanan zamlar sonucunda öğle ve akşam yemekleri 20 TL, sabah kahvaltısı ise 16 TL oldu. Ankara Üniversitesi’nde ise öğle yemeği fiyatı 20 TL’ye, akşam yemeği ise 40 TL’ye yükseldi. Bu durum, KYK bursu olarak verilen 2 bin TL’nin değer kaybetmesine neden oldu. KYK bursu ve yurtta kalan öğrenciler için, zamlardan sonra kalan para, eğitim ve sosyal aktiviteler için yetersiz hale geldi. Öğrenciler zamlara karşı tepki gösterirken, üniversite yönetimleri bu tepkilere sessiz kaldı.

ZENGİNLERİN YEDİĞİ PAHALI YEMEKLERİN MALİYETİ

Cumhuriyet gazetesine konuşan Ankara Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özlem Ergüven, devlet üniversitelerinde öğrencilerin yemek ve barınma ihtiyaçlarının devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ergüven, “Öğrencilere, zenginlerin yediği pahalı yemeklerin maliyetini yüklemek istiyorlar. Bu, hem etik hem de eğitim bilimi açısından kabul edilemez bir durum” dedi. Ergüven ayrıca, devletin büyüklüğünün sorgulanması gerektiğini, eğer devlet öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek ve içilebilir su sağlayamıyorsa, bu durumun gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ergüven, ekonomik durumun kötüleşmesiyle birlikte birçok ailenin çocuklarına harçlık veremediğini ve birçok üniversite öğrencisinin tek gelir kaynağının KYK kredisi ve bursu olduğunu vurguladı. Aldıkları bursun büyük bir kısmını yurt ücretine verdikten sonra ellerinde para kalmadığını belirten Ergüven, “Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları sadece yemek ve barınma ile sınırlı değil. Üniversite, aynı zamanda kişisel gelişim için de bir yerdir. Öğrencilerimizin kitaplara ve sosyal etkinliklere ihtiyacı var. Ancak şu an öğrenciler için bu, sadece bir hayal gibi görünüyor. Yakında yemek bile lüks hale gelebilir” şeklinde konuştu.