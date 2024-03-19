Üç yıl sonra A Milli Takıma çağrıldı. Şaştı kaldı

Real Madrid'de forma giyen Kroos, 106 uluslararası maçın ardından 2021'de milli takımdan emekli olmuştu. Şimdi ise Nagelsmann'ın davetiyle yeniden milli formayı giyecek. Almanya, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Fransa ve Hollanda ile mücadele edecek.

Frankfurt'a gelen ve 2014 Dünya Kupası zaferini yaşamış 34 yaşındaki Kroos, antrenman öncesinde taraftarların imza taleplerini geri çevirmedi.

Nagelsmann, Kroos dışında altı yeni oyuncuyu daha aday kadroya dahil etti: Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic, Stuttgart'tan Waldemar Anton, Maximilian Mittelstadt ve Deniz Undav, Hoffenheim'den Maximilian Beier ve Heidenheim'dan Jan-Niklas Beste, milli takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan isimler arasında yer aldı.