Uçağı minibüs gibi durdurup binmeye çalıştı

Görüntü Avusturalya'nın başkenti Canberra'da...Bir yolcu uçağa biniş saatini kaçırdı. Ama o uçağa binmek için kararlıydı. Bir yolunu buldu, aprona çıktı. Kadın yolcu bu sırada kalkış için taksi yapan Avustralya'nın milli hava yolları şirketi Qantas'ın uçağının peşine düştü. Otobüs zannetti her halde, durdurmaya çalıştı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre kokpitin önüne gelen kadının pilota "Beni uçağa al" diye seslendiği iddia edildi. Artık her şey için geçti. Uçağın kapısının açılmasına da imkan yoktu.

Uçak havalanmak için pist başının yolunu tutarken, güvenlik görevlileri kadına müdahale edip, aprondan çıkardı. Kadın yolcunun bu davranışı pahalıya patladı. Çünkü, tutuklandı.