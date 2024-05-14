Uçağın içinde saatlerce böyle beklediler. Bu manzaraya yürek mi dayanır?

Uçağın içinde kalkmasını tam 2,5 saat beklediler ama o uçak kalkmadı. AJet uçağında yaşadıklarına isyan eden yolcular, havasızlıktan zor anlar yaşadı. Duruma tepki gösteren yolcular, AJet'i protesto etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Elazığ'a tarifeli olarak dün gece 22,50'de havalanması gereken uçak bir türlü havalanamadı. Nedeni belli değil, hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak uçağın içinde 2,5 saat beklediklerini öne süren yolcular havasızlıktan duruma isyan etti. THY'nin şirketi AJet uçağına yolcular alınmasından sonra bir türlü havalanmadı.

Kadın yolculardan biri, "Kaptan kapıyı açacak mısın yoksa biz mi oraya gelelim" diye kaptan pilota seslendi. Ancak o soruya bir türlü cevap verilmedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Elazığ'a dün gece 22,50'de havalanması planlanan Yolcuların iddiasına göre uçak içindeki bekleme 2,5 saat sürdü.

Duruma tepki gösteren yolcular havasız kaldıklarını belirterek, bazı yolcuların da fenalık geçirdiğini öne sürdü.

Uçağın kalkış saati 22.50 olduğu halde bir türlü yolculuk başlamadı. Yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. 2,5 saatlik uçak içindeki beklemenin ardından uçakta bulunan yolculan indirilerek başka bir uçağı alındı. Yolcular uçak değiştirmelerini, "havalanamayan uçakta teknik bir arıza vardı herhalde" yorumu yaptı