Uçağın kapısından yere çakıldı

Kaynak: İHA
Uçağın kapısından yere çakıldı
Endonezya’da havalimanında görevli bir kişi, park halindeki uçaktan merdivenlerin çekilmesi ile metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda bir anlık dikkatsizlik, yer ekibinde görevli bir personelin hayatını kaybetmesine sebep oluyordu.

Havalimanı'nda yer ekibinde çalışan bir görevli, park halindeki uçağa sabitlenen merdivenin çekilmesi sonucu uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu, merdivenin ise çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

TransNusa Havayolları’na ait bir Airbus A320 uçağından yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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