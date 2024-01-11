Uçağın kapısını açtı yere atladı. Toronto'da bir garip olay

Kaynak: Haber Merkezi
Uçağın kapısını açtı yere atladı. Toronto'da bir garip olay
Air Canada uçağının bir yolcusu kalkış öncesi uçağın kapısını açarak aprona atladı, yaralandı.

Kanada'nın Toronto şehrindeki havalimanında uçağın kapısı kapatıldı. Uçak tam pist başı için hareket edeceği anda ilginç bir olay yaşandı. Bir yolcu uçağın kapısını açtı, aprona atladı.

Air Canada uçağının bir yolcusu kalkış öncesi uçağın kapısını açarak, aprona atlayan yolcu hastanelik oldu.
Havacılık otoritelerinden alınan bilgiye göre,Toronto-Dubai seferini yapacak Air Canada'ya ait Boeing 777 tipi uçağının yolcularından biri kalkıştan önce yerinde kalktı ve uçağın kapısını açtı. Uçak tam pist başı için harekete hazırlandığı olay sırasında aprona atlayan yolcu hastanelik oldu.

Yeni bindiği uçakta kıltuğa geçmek yerinde diğer kapısını açarak aşağı atlayan yolcunun bu davranışı neden gerçekleştirdiği anlaşılamadı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle uçak yaklışık 6 saat gecikmeyle kalkış yapabildi.

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