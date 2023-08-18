Uçağın motoru alev aldı. Yolcular dehşeti yaşadı

ABD’den Meksika’ya giden bir yolcu uçağı, sağ motorundan alev çıkması sonucu geri döndü. O anlar amatör kameraya yansıdı.

KAYNAK: İHA
Uçağın motoru alev aldı. Yolcular dehşeti yaşadı

ABD’nin Houston şehrinden Meksika'nın Cancun şehrine gitmek üzere havalanan Southwest Havayolları'na ait bir yolcu uçağının motoru, kalkıştan kısa süre sonra alev aldı.

O anlar bir yolcunun cep telefonuna kamerasına yansıdı. Yaşanan arıza nedeniyle pilot, geri dönüş kararı aldı. Güvenli bir şekilde William P. Hobby Havalimanı'na inen uçak, hizmet dışı bırakıldı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, “Farklı bir uçak Cancun uçuşuna devam etti. Yolcularımıza sabrı ve desteği için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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