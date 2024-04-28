Uçağını kaçıran ve görevlilere bağıran kadın yanlış yerde beklediğini anlayınca gülme krizine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Uçağını kaçıran ve görevlilere bağıran kadın yanlış yerde beklediğini anlayınca gülme krizine girdi
Uçağını kaçırdığı için kontuar görevlilerine bağırıp protesto eden kadın, aslında yanlış terminalde olduğunu öğrenince gülmekten kendini alamadı.

Bir kadın, uçağını kaçırdığı için havaalanındaki kontuar görevlilerine bağırıp firmayı protesto etti. Ancak kısa bir süre sonra terminalde yanlış olduğunu ve aslında uçağını kaçırmadığını öğrenince yaşadığı komik durum herkesi güldürdü.

Olay, bir havaalanında meydana geldi. Kadın, yanlış terminalde olduğunu fark edip doğru terminale geçtiğinde uçağının hala orada olduğunu ve kaçırmadığını gördü. Öğrendiği gerçek karşısında kontuar görevlilerine yaptığı protestoların ne kadar anlamsız olduğunu anlayan kadın, bu duruma çok şaşırdı ve gülmekten kendini alamadı.

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