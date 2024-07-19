Uçak biletinde el yazısı dönemi. Sistem çökünce 60 yıl öncesine dönüldü

Dünya genelinde internette küresel bir sıkıntı yaşanıyor. Microsoft tabanlı yazılım sisteminde yaşanan sorundan birçok şirket, hastane, banka sistemleri etkilendi.

HAVALİMANINDA EL YAZILI BİLET

Havalimanlarında da sistemler çöktü. Hindistan'daki çoğu havaalanının kapanmasına neden olan arıza nedeniyle bir kullancısı elle yazılmış uçak biletinin verildiğini açıkladı.

Kullanıcı “Microsoft/CrowdStrike kesintisi Hindistan'daki çoğu havaalanının kapanmasına neden oldu. Bugün ilk elle yazılmış biniş kartımı aldım” dedi.

THY DE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan THY’DE biletleme ve Check-in işlemlerinde sorun yaşandığı da ifade edildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, yaptığı açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." İfadelerini kullandı.

ÇÖKEN DİĞER SİSTEMLER İŞU ŞEKİLDE:

İngiltere’de hastanelerde sorun var, Berlin havalimanında uçuşlar 11’e kadar, Amerikan havayolları şirketleri uçuşları durdurdu,

İngiliz SkyNews kanalı yayınlarını geçici olarak durdu, Denizbank'ın internet sitesi çöktü, UPS Türkiye hizmet veremiyor, Midas yatırımda Borsa İstanbul işlemlerinde sorun yaşanıyor.

TÜVTÜRK araç muayene İstasyonu’nda sistem çöktü. Londra Borsası işletim sistemi çöktü. İşlemler durduruldu.

Microsoft'un içindeki Crowdstrike anti virüs programı nedeniyle sorun yaşandığı da ihtimaller arasında.