Uçak biletlerine sessizce dev zam. Bizzat bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Partili Milletvekilinin uçak seferlerinin iptali ve bilet fiyatlarına dair verdiği soru önergesine yanıt verdi.

İptal edilen uçak biletlerinde teknik veya operasyonel nedenlerden dolayı uçuşu iptal edilen yolculara tazminat ödendiğini açıklayan Uraloğlu, işletmelerin mevzuata aykırı hareketleri sonucunda ise Türk Havacılık Kanunu ile belirlenmiş olan üst sınırdan para cezasının kesildiğini söyledi.

TAVAN FİYATA DEV ZAM

Bakan Uraloğlu, uçak bileti fiyatlarında taban fiyatın Ağustos ayı itibari ile en fazla 4 bin liraya kadar çıkabileceğini şu sözler ile ifade etti:

“İç hat direkt uçuşlarda bilet tavan fiyatı, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için ise 3 bin 250 lira uygulanacaktır.

1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren de bir uçuştaki biletlerin yüzde 80'i için 2 bin 500 lira, bu biletlerin satılması sonucunda kalan yüzde 20'lik kısım için 4 bin lira olarak uygulanacaktır.”

SERBEST PİYASA VURGUSU

İşletmelerin serbest piyasa koşulları içerisinde olduklarını vurgulayan Uraloğlu şu açıklamada bulundu:

“Hava meydanlarına uçuş başlatılması, ilave hat konulması, uçuş saatlerinin değiştirilmesi, aktarmalı-aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi gibi hususlar hava yolu işletmelerinin kendi uhdelerinde olup hava yolları, filo yapıları, filo müsaitliği, slot saatleri ve filolarında bulunan hava araçlarının bağlantıları çerçevesinde uçuş saatlerini kendileri belirleyerek talepte bulunmaktadır"