Uçak buğday tarlasına indi. 170 yolcu ölümden döndü

Rusya'da Ural Havayolları'na ait bir Airbus A320 uçağı Novosibirsk bölgesindeki bir buğday tarlasına acil iniş yaptı. Soçi'den Omsk'a sefer yapan uçak, Novosibirsk'e 200 km uzaklıktaki bir tarlaya bu sabah iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. Uçaktaki 170 yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. Sağ kanadının üzerine inen uçak, pilotların becerisi sayesinde facidan kılpayı kurtuldu.



Omsk Bölgesi Vali Vekili Vitali Hotsenko, TASS'a ilk ihtimal olaral acil inişin nedeninin "hidrolik sistemdeki bir arıza" olduğunun düşünüldüğünü söyledi. Plotlar arasında kokpitdeki konuşmada da sorunun "hidrolik sistemi" olduğu belirtiliyor.



AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Novosibirsk Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı, Ural Havayolları uçağının tarlaya acil iniş yaptığını doğruladı. İniş sırasında herhangi bir yangın da yaşanmadı.



Ural Havayollarına yakın bir kaynak, uçağın güvenli bir şekilde indiğini, herkesin hayatta olduğunu söyledi.



Acil Durumlar Bakanlığı, uçakta 23'ü çocuk 170 yolcunun bulunduğunu ve bunların hepsinin uçaktan sağ olarak indiğini bildirdi. Açıklamada “Yerdeki binalara veya yapılara zarar yok. Bakanlık, insanları geçici konaklama noktasına ulaştırmak için altı yolcu otobüsü iniş alanına gidiyor" diye ekledi.



Novosibirsk Valisi Andrei Travnikov, uçağın 09:44'te (Moskova saatiyle 05:44) indiğini söyledi.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, “Soçi-Omsk güzergahında U6-1383 sefer sayılı Airbus A320 uçağı, havaalanı dışına acil iniş yaptı. İniş başarılı geçti ve mürettebat yolcuları derhal tahliye etti" açıklaması yaptı.



Ural Havayolları'nın basın servisi RBC'ye verdiği demeçte, uçakta 161 yolcunun bulunduğunu ve herhangi bir yaralanma olmadığını duyurdu.



TürkRus'ta yer alan habere göre; Bölge ulaştırma savcılığı, uçağın Soçi'den Omsk'a uçtuğunu ve bakanlığın bir soruşturma başlattığını bildirdi. Savcılığa göre pilotlar "teknik bir sebeple" acil iniş kararı aldı.



KOKPİT KONUŞMALARI YAYINLANDI



Bu arada Telegram haber kanalı 112, acil durum öncesi pilotların konuşmalarının bir metnini yayınladı:



Novosibirsk yakınlarındaki bir alana acil iniş öncesinde Airbus uçağının pilotları arasında geçen konuşmalar kayıtlardan şöyle aktarılıyor: :



- Hidrolik sistemde bir arıza mı vardı?



- Sonra, şimdi dikkatimi dağıtma.



- Anlaşıldı. Şimdi Novosibirsk ile yaklaşma planını kontrol edeceğiz



- Kabul edilmiştir.



- 1383 120 uçuş seviyesinde, hadi gidelim, yeterli yakıtımız yok



- Anladım, uçuş seviyesi 120, uçuş seviyesi 120'yi al.



- Novosibirsk, bana hava durumunu tekrar söyle lütfen.



- Pilot 1383, tamam, en son hava durumunu soralım, belki 120. uçuş seviyesinde rüzgara ihtiyacınız olabilir mi?



- Evet, bilgi verin



- Anladım, açıklığa kavuşturacağım.



- Şeritleri boşlatamayacağız. Ön direğimiz kontroldan çıkabiir.



- Pilot 1383, anlıyorum. Novosibirsk'i bilgilendireceğiz ve iniş izni alacağız.



- Sergey, ciddi olan ne?



- Evet hidrolik tamamen sızdırmış.



- Berbat durum.



- (Teknik bazı iniş koordinatarı veriliyor)



- 132.5 teşekkür ederim, hoşçakal



- Herşey gönlünce olsun



- Seryoga, iyi şanslar



- Teşekkür ederim