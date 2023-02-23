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Uçak düştü kurtulan olmadı

ABD'nin Arkansas eyaletinde havalandıktan kısa bir süre sonra düşen küçük uçakta kurtulan olmadı. 5 kişi öldü.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 13:43
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Uçak düştü kurtulan olmadı

Uçak düştü kurtulan olmadı
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İHA'nın haberine göre, ABD'nin Arkansas eyaletinde dün öğlen saatlerinde Little Rock'taki Bill ve Hillary Clinton Ulusal Havaalanı'ndan Ohio'ya gitmek üzere hareket eden çift motorlu "Beech BE20" tipi uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. 

Polis, uçağın havaalanı yakınlarında ormanlık alana düştüğünü ve uçağın içindeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çevre danışmanlığı şirketi CTEH, uçakta hayatını kaybeden 5 kişinin CTEH'in Little Rock ofisi çalışanları olduğunu söyleyerek, "Little Rock meslektaşlarımızın kaybını bildirdiğimiz için üzgünüz. Herkesten, kaybedilenlerin ailelerini ve tüm CTEH ekibini dualarında tutmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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