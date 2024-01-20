Uçak havada alev aldı. O anlar kamerada

Kaynak: İHA
Uçak havada alev aldı. O anlar kamerada
ABD’de bir kargo uçağı havadayken alev aldı. Uçak acil iniş yaparken o anlar gündem oldu

ABD’de Atlas Air’e ait kargo uçağı havadayken alev aldı.

Motor arızası nedeniyle yangın çıkan uçak hemen acil iniş yapması gerekti.

Uçak acilen Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Atlas Air’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Mürettebat standart prosedürü başarıyla yerine getirerek havalimanına güvenle geri döndü” denildi.

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Uçağın alev aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde uçağın sol tarafında yangın çıktğı görülüyor.

Olayda ölen ve yaralanan da olmadı. Yaşanan arızaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak'ta Oregon'dan kalkışından kısa bir süre sonra acil çıkış kapısının kopması sonucu acil iniş yapmıştı.

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