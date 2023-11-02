Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar

Görüntüler İsviçre'nin Zürih şehrinden. İsviçreli Edelweiss Air'e ait yolcu uçağı kalkış sırasında kontrol çıktı. Sola doğru kayıp, drift atan uçak böyle görüntülendi.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Zürih Havalimanı'ndan kalkış yapacak Airbus A320 tipi yolcu uçağı bir anda kontrol çıktı. Uçak pist dışına doğru yöneldi. Pilotlar, uçak süratle pist dışına çıkmadan kontrolü sağladı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kalkışın iptal eden pilotlar uçağı son anda durdurdu. İsviçre havalıcılık makamları olayla ilgili soruşturma başlattı.