Uçak kanadında hostesle pilotun dansı

Önce kabin memuru kanatta dans etti...

Ardından da Pilot geldi. Birlikte kısa da olsa dans ettiler

Ardında ise uçağın kanadı yani pist pilota kaldı

Görüntüler Swiss Air Buanes Aires'ten Zürih'e hareket edecek Boeing 777 tipi uçağın kanatlarından. Yer Buenos Aires olunca, tangonun başkentine göre hareket eden kabin memuru ve pilotun başı derde girecek gibi. Çünkü Swiss Air'den yapılan açıklamalar onu gösteriyor.

AirportHaber'de yer alan bilgilere göre, Swiss Air'in Buenos Aires'ten Zürih'e yapılacak uçuşun öncesinde bir kabin memuru uçağa henüz yolcu alımı yapılmadığı esnada B777 tipi uçağın kanadına çıkarak dans etti. O anlarını diğer kabin memuru arkadaşına çektiren kadının görüntüleri terminalde yolcular tarafından da kaydedildi.



Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası şirket iç soruşturma başlattı.

Swiss Air kabin hizmetleri başkanı Martin Knuchel yaptığı açıklamada; 'Bu bir güvenlik sorunudur. İç soruşurma başlattık ve cezasız kalması mümkün değil' dedi.