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Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde seyahat eden havayolu yolcuları yakında telefonlarını gökyüzünde kullanabilecek.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:39
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Uçak modu tarihe karışıyor

Telefonlardaki uçak modu için tarihi adım
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Avrupa Komisyonu, havayollarının uçaklarda 5G teknolojisi sağlayabileceğine karar verdi. Bu durum ise yolcuların artık telefonlarını uçak moduna almaları gerekmeyeceği anlamına geliyor. Komisyon, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki uçuşlarda uçak modu uygulamasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu, üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarihi 30 Haziran 2023 olarak açıkladı.

Bu tarihten itibaren artık yolcular, uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecek. AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramaların yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamalara kullanabilecek.

ŞU ANDA KULLANILAN SİSTEM YAVAŞ

Diğer taraftan, AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektiğinden yavaştı.

Avrupa Komisyonu’nun bildirdiğine göre yeni sistem, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.

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