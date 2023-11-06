Uçak penceresindeki deliğin sırrı ortaya çıktı. İnanılır gibi değil

Milliyet'in haberine göre, uçaklar yere yaklaştıkça veya yükseldikçe, kabin içi ve dış basınçları arasındaki dengeyi sağlamak için özel tasarlanmış pencerelere sahiptirler. Bu basınç dengelemesi, uçak güvenliği ve yolcu konforu için son derece önemlidir.

Bunun için uçak pencereleri genellikle üç katmandan oluşur. Bu katmanların her biri belirli bir amaca hizmet eder. Orta katmandaki "Nefes deliği" denilen minik delikler iç ve dış cam katmanları arasındaki basınç farkını dengelemek ve nem kontrolü sağlamak için kullanılır.

Nefes deliği, dışarıdaki düşük basınç ile içerideki yüksek basınç arasındaki dengeyi korur. Bu sayede pencerenin iç yüzeyinde buharlaşma ve donma gibi sorunlar yaşanmaz. Aynı zamanda, yolcuların dışarıyı görmelerini sağlayan bu delik sayesinde pencere yüzeyinde hoş görünümlü donma desenleri oluşabilir.

Dolayısıyla, uçak pencereleri sadece manzaranın keyfini çıkarmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yolcu konforunu artırarak uçuş deneyiminizi daha keyifli hale getirir. Bu küçük detaylar, havacılık endüstrisinin güvenliği ve teknolojisi hakkında ilginç bilgiler sunar.