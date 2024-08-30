Uçak pistten çıktı yolcular büyük tehlike atlattı

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da uçak pistten çıktı. 150 yolcu ve mürettebat tahliye edildi. Ceiba Intercontinental Havayolları'na ait bir Boeing 737-800 tipi uçak, Malabo Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında kontrolden çıktı. Uçak bir süre pistte kaydıktan sonra ancak yumuşak zeminde durabildi. Olay sırasında uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

FREN SİSTEMİNDE SORUN YAŞANDI

Yapılan ilk incelemede, uçağın fren sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle pistte kaydığı belirtiliyor. Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın pistin bitimindeki yumuşak zeminde durabildi. Uçağın durmasıyla birlikte acil durum botları devreye girdi. Yolcular slideların yardımıyla uağı terk etti. Yapılan ilk açıklamaya göre herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Kazanın ardından yapılan açıklamalarda, uçakta bulunan 150 yolcu ve mürettebatın tamamının acil durum prosedürlerini başarıyla uyguladığı belirtildi. Uçağın kaptan pilotu, "Mürettebatımızın eğitimli ve deneyimli olması sayesinde yolcularımızı hızlı bir şekilde tahliye edebildik. Herkesin güvenli bir şekilde uçaktan ayrılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçakta hasar meydana gelirken, kazanın nedeni araştırılıyor. Frenleme sisteminde gelen bir arıza nedeniyle uçağın pistten çıktığı tahmin ediliyor. Kazanın ardından uçak seferleri kısa bir süreliğine askıya alındı.