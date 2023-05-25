Uçakta bomba ihbarı üzerine arama yapıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, özel hava yolu şirketine ait yolcu uçağında, bomba ihbarı üzerine arama yapıldı. Uçakta olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Uçakta bomba ihbarı üzerine arama yapıldı

DHA’nın haberine göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkarak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Pegasus Havayolları'na ait uçakta bomba bulunduğu ihbarı yapıldı. 112'yi arayan ihbarcının, 2 yolcu tarafından uçağa kutu içinde patlayıcı madde konulduğunu söylediği öğrenildi.

İhbar üzere uçak havalimanında aprona çekilirken, ekipler yönlendirildi. Yolcular ve bagajlar uçaktan tahliye edildi. Ardından bomba imha uzmanları tarafından uçakta arama yapıldı. Aramada uçakta olumsuz bir duruma rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

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